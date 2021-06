Congresso do Partido Verde alemão confirma Annalena Baerbock para sucessão de Merkel

O Partido Verde alemão confirmou neste sábado (12/06) que Annalena Baerbock será a candidata da legenda para chanceler federal nas eleições de setembro, as primeiras após mais de 15 anos sem Angela Merkel.

Baerbock, de 40 anos, é a mais jovem candidata a chanceler federal desde a formação da República Federal da Alemanha, em 1949, e apenas a segunda mulher a concorrer ao cargo. Ela já havia sido indicada para ser candidata a chanceler pela direção executiva do partido em abril.

O congresso partidário dos verdes começou na sexta-feira e está sendo realizado de forma remota devido à pandemia. Baerbock teve o apoio de 678 dos 688 delegados participantes.

Em abril, Baerbock registrou um ótimo desempenho nas pesquisas, que a colocavam em posição de ser a próxima chanceler federal da Alemanha – a primeira dos verdes. Houve também uma onda de novas filiações à legenda.

Contudo, o apoio a Baerbock caiu depois de uma sequência de deslizes. Ela transmitiu uma imagem negligente ao não ter declarado parte do salário que recebeu do partido e inflar alguns itens de seu currículo.

Sua proposta de aumentar o preço da gasolina em 0,16 euro (R$ 1) por litro para combater as mudanças climáticas também a expôs a ataques de adversários.

Em uma pesquisa recente, ela ficou atrás do candidato da CDU, Armin Laschet, e do nome do Partido Social-Democrata (SPD), Olaf Scholz , se os chanceleres fossem eleitos por voto direto.

Baerbock também sofreu pressão após o resultado do partido na eleição estadual de Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha, no início de junho, ter ficado abaixo do esperado.

Tradicionalmente, apenas partidos com reais chances de elegerem o chanceler indicam de antemão seu candidato para o cargo. A eleição do chanceler federal é indireta e realizada pelo Bundestag (Parlamento).

Com a indicação de um nome antes do início da campanha, os partidos deixam claro aos eleitores quem eles indicarão para a eleição indireta no Bundestag caso venham a liderar uma coalizão de governo.

Plataforma de campanha

O congresso do Partido Verde ainda debaterá as políticas sociais, de educação e econômicas que deverão ser incluídas no programa eleitoral da legenda.

A direção executiva dos verdes propôs aumentar a alíquota máxima do imposto de renda dos atuais 42% para 48%, enquanto a juventude do partido quer uma alíquota máxima ainda mais elevada, de 53%.

O partido também deverá enfrentar debates acalorados sobre salário mínimo, idade mínima para votar em eleições e maiores gastos com auxílios para desempregados.

O Partido Verde fez uma guinada pragmática nos últimos anos para ampliar o seu potencial eleitoral. Nesta sexta, os delegados da legenda discutiram temas ambientais e vetaram propostas mais ousadas, como limitar a velocidade máxima em estradas vicinais a 70 quilômetros por hora e proibir a venda de novos veículos com motor a combustão a partir de 2025.

bl (dpa)