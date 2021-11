Confirmados dois casos da variante ômicron em São Paulo

Instituto Adolfo Lutz confirma infecções em homem e mulher vindos da África do Sul, país onde nova variante foi identificada pela primeira vez. Ambos estão em isolamento, assim como seus familiares.

O Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo, confirmou nesta terça-feira (30/11) dois casos da variante ômicron do coronavírus no Brasil.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que os pacientes infectados são uma mulher de 37 anos e de homem de 41 anos, que chegaram ao Brasil vindos da África do Sul, país onde a nova variante foi identificada pela primeira vez.

Os dois tiveram resultados positivos em testes de PCR realizados em um laboratório do hospital Albert Einstein no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde foi feito o sequenciamento genético que indicou as infecções pela ômicron.

O exame inicial foi feito no dia 25 de novembro, após os dois pacientes apresentarem sintomas leves da doença.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o casal desembarcou em São Paulo no dia 23 de novembro, trazendo consigo resultados negativos de testes de PCR. Eles realizaram um novo teste no dia 25 antes de embarcarem de volta para África do Sul, como medida de precaução.

Após o resultado positivo, ambos foram orientados a permanecer em isolamento domiciliar. O casal, assim como seus familiares, está sendo monitorado pelas agências de vigilância sanitária municipal e estadual.

O laboratório do aeroporto notificou a Anvisa sobre os procedimentos de sequenciamento no dia 29/11. O material foi enviado ao IAL, que confirmou nesta terça-feira o sequenciamento genético da ômicron.

