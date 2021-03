Concurso internacional de música busca jovens talentos no Brasil

Em sua quarta edição, o concurso musical internacional "Dein Song für eine Welt" (Sua canção por um só mundo) está aberto a participantes entre 10 e 25 anos. Podem ser inscritas canções de autoria própria sobre temas globais e sobre o que significa "um só mundo".

Sejam as montanhas de plástico nos oceanos, o consumo sustentável, o fortalecimento dos direitos humanos e das crianças ou a igualdade de gênero − há muitos temas que preocupam os jovens em todo o mundo. O concurso, promovido pelo Ministério alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, tem como objetivo sensibilizar para questões de desenvolvimento e dar uma plataforma a jovens e crianças e suas mensagens musicais.

Os participantes podem ser da Alemanha ou de países do chamado Sul global, ou seja, de países em desenvolvimento, inclusive do Brasil. Seja como solista, banda, coro ou classe escolar − qualquer formação é permitida e todo gênero musical é bem-vindo. O pré-requisito é que os participantes tenham escrito e composto suas próprias canções. As músicas prontas podem ser enviadas online para o site do concurso até 16 de junho de 2021.

Músicas vencedoras são gravadas em CD

A canção pode ter no máximo 3min50 de duração e deve tratar de tópicos de desenvolvimento global. O acompanhamento instrumental não é pré-requisito, um texto cantado ou melodia cantada são suficientes para a participação. As canções podem ser em qualquer idioma.

Último prêmio do público foi para o Brasil

Após o encerramento das inscrições, inicia-se um processo de várias etapas, em que o júri selecionará a canção vencedora. Além do prêmio principal, serão concedidos prêmios especiais nas categorias "África", "Parceria" e "Melhor Letra".

Além disso, a música mais votada receberá o prêmio do público. Na última edição, a ganhadora deste prêmio foi a banda de adolescentes brasileiros "Elas e o Jairo", formada por estudantes do Colégio Consul, de Brusque, Santa Catarina.

Além de prêmios materiais e em dinheiro, os ganhadores terão workshops e sessões de treinamento em estúdio. As 23 melhores músicas serão gravadas profissionalmente em um estúdio e publicadas no álbum Eine Welt Vol. 4. A música vencedora também será gravada em um vídeo profissional e acompanhará a décima rodada do concurso escolar sobre política de desenvolvimento como música tema.

Mais informações sobre o concurso, dicas sobre composição, incluindo amostras, bem como as condições de participação, estão no site do concurso. Lá também é oferecido material didático de apoio ao processo de composição em módulos, adequado para o ensino interdisciplinar.

