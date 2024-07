Como se livrar dos piolhos

Livrar-se de piolhos não é tão fácil. Há uma variedade de produtos nas farmácias, de pentes especiais a shampoos, mas, às vezes, eles não são suficientes. Para a acabar com a infestação, é importante entender como esses parasitas vivem, se espalham e sobrevivem nas cabeças.

Pequenos do tamanho de uma semente de gergelim, os piolhos se alimentam do sangue do couro cabeludo. Quando sugam o sangue, eles liberam uma saliva que pode causar uma reação alérgica e uma sensação de coceira. Seu ciclo de vida é de 30 dias.

As fêmeas podem botar até oito ovos por dia. Os piolhos rastejam e não conseguem pular ou voar.

Ao contrário dos piolhos que se instalam em outras partes do corpo, os parasitas da cabeça não são perigosos e não transmitem doenças..

Como é a transmissão do piolho?

A transmissão de piolhos ocorre por contato direto, eles rastejam de uma cabeça para outra. Também pode ocorrer pelo contato com objetos de infectados, como lenços, pentes, toalhas, laços de cabelo, travesseiros, lençóis e casacos.

"Se caírem da cabeça de uma pessoa, podem sobreviver por 48 horas em uma superfície sem alimento. Assim que alguém entra no cômodo, eles se aproximam da pessoa para se alimentar", explica Rosario Melero, especialista em parasitologia médica da Fundação iO de Madri, Espanha.

Os piolhos podem sobreviver na água?

Sim, os piolhos podem sobreviver por várias horas na água. Na verdade, eles podem ser encontrados até mesmo em piscinas. "O corpo do piolho o permite flutuar", conta Melero, acrescentando que eles "acham muito mais fácil se agarrar à cabeça" quando o cabelo está molhado.

Quem corre o maior risco de pegar piolhos?

As crianças correm o maior risco de contrair piolhos. "Crianças não têm alterações hormonais", destaca Melero, acrescentando que esses parasitas gostam disso. Elas também têm a pele mais fina do que a dos adultos, o que facilita a picada.

"Máximo retorno com o mínimo de esforço", completa Melero. "As crianças facilitam o contágio por terem contato muito mais próximo umas com as outras, colocando suas cabeças juntas na escola ou enquanto brincam, diferente dos adultos."

Yael Adler, dermatologista em Berlim, explica que as meninas, que geralmente têm cabelos mais longos do que os meninos, são mais propensas a contrair piolhos. "Os piolhos têm mais facilidade para passar de um fio para o outro quando o cabelo é comprido".

Da mesma forma que, nas famílias, as mães estão mais propensas a pegarem piolhos de seus filhos. "Geralmente, são as mães que tiram os piolhos de seus filhos e têm cabelos longos", completa Melero. Mas isso serve para qualquer pessoa com cabelo comprido.

Lavar o cabelo com mais frequência ajuda?

Não. Melero diz que na verdade até ajuda o piolho, pois o cabelo limpo facilita o acesso ao couro cabeludo.

Por que é tão difícil se livrar dos piolhos?

Um dos principais problemas é identificar os piolhos e seus ovos, pois não forem encontrados, os infectados podem achar que está tudo bem. "Pode haver apenas um piolho no couro cabeludo que você não consegue detectar. Especialmente em cabelos escuros. Se o piolho botar ovos, ele os colocará atrás das orelhas e eles são tão pequenos que podem ser confundidos com caspa", explica Adler.

Melero afirma que ajudaria se houvesse mais uma cultura de prevenção, como acontece com os mosquitos e a malária. "Existem repelentes que você pode aplicar na cabeça para evitar que os piolhos piquem ou ponham ovos. Também é importante usar um pente fino vários dias após a última vez em que os piolhos foram vistos na cabeça, para eliminar os ovos escondidos", orienta.

O que fazer em caso de infestação?

O tratamento mais comum são os shampoos para piolho. Eles precisam ser aplicados várias vezes para matar todos os parasitas. Mas eles são menos eficazes contra os ovos, chamados de lêndeas. Ajuda também o uso de óleo de silicone, encharcando o cabelo e o couro cabeludo.

"Após 10 minutos, todos os piolhos estarão mortos e você poderá removê-los com um pente para lêndeas. Todo o processo deve ser repetido após oito dias, caso ainda haja lêndeas. Recomenda-se também que o restante da família receba o mesmo tratamento para evitar qualquer transmissão", explica Adler.

Roupas que tiveram contatos com piolhos devem serem lavadas a 60°C. Coloque todos os itens que não podem ser lavados em altas temperaturas em um freezer por várias horas ou em um saco fechado por alguns dias.

E sempre consulte um médico ou pediatra.