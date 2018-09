Como os alemães dão boas-vindas aos recém-nascidos

Ao caminhar por bairros residenciais na Alemanha, é comum ver placas com imagens de cegonhas ou de ursinhos simpáticos em frente a algumas casas. Além do desenho, a placa é acompanhada do nome e da data de nascimento do mais novo membro da família.

Na Alemanha, a chegada de um bebê não é comemorada apenas com o quadro decorativo em frente ao quarto no hospital e com lembrancinhas para os primeiros visitantes. É comum decorar as janelas e as portas para mostrar a todos que uma nova alemã ou alemãozinho chegou ao mundo. Afinal, a espera de nove meses foi longa.

Os pais, padrinhos, avós e amigos da família participam do ritual de recepção. "Willkommen Jonas” (Seja bem-vindo, Jonas), "Sara ist geboren!” (Sara nasceu!) são frases comuns vistas nas placas de boas-vindas. Além do pequeno texto, a placa é decorada com um varal cheio de roupas e meias de bebê, balões e corações.

Em vez de usar a figura da cegonha, também há a opção de colocar uma árvore em frente à porta decorada com pequenas meias, luzinhas, macacões e presentes para o bebê. Alguns pais investem pesado na decoração e criam um varal cheio de presentes conectado a todas as janelas da casa.

A ideia é ter tudo preparado antes de o bebê nascer. E o momento de tirar a placa de frente de casa é uma opção da família. Alguns objetos decorativos permanecem em frente às portas ou janelas até quando a criança já tem três, quatro anos de idade.

Na maioria das vezes, a decoração também é uma surpresa para a mãe na volta do hospital ou clínica de parto. Familiares preparam a placa de boas-vindas e uma grande festa para recepcionar a mais nova família. Uma forma doce de comemorar novos recomeços.

Na coluna Alemanices, publicada às sextas-feiras, Karina Gomes escreve crônicas sobre os hábitos alemães, com os quais ainda tenta se acostumar. A repórter da DW Brasil e DW África tem prêmios jornalísticos na área de sustentabilidade e é mestre em Direitos Humanos.

____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter