Como Musk usa o X para se intrometer na política mundial

Não é só no Brasil que o bilionário usa sua plataforma para se envolver em debates políticos. Seja no Reino Unido, na Alemanha ou na Venezuela, seus comentários tendem a seguir um padrão semelhante.

Motins no Reino Unido. Eleição presidencial da Venezuela. A forma como a Alemanha está lidando com o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD). Esses são apenas três exemplos recentes de como o bilionário Elon Musk se envolveu em debates políticos de outros países, longe de onde vive, no Texas.

Enquanto os Estados Unidos se preparam para eleger um novo presidente em novembro, Musk não está apenas usando o X, sua rede social, para apoiar a candidatura de Donald Trump. O homem mais rico do mundo também envia com frequência tuítes para seus mais de 193 milhões de seguidores sobre questões políticas em outros países, muitas vezes demonstrando um entendimento limitado das situações locais.

No Brasil, Musk chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "ditador do Brasil" após o magistrado determinar a inclusão do bilionário como investigado no inquérito que apura a ação de milícias digitais que atentam contra a democracia. Moraes apontou que viu indícios de obstrução de Justiça e incitação ao crime nas ações de Musk.

De uma perspectiva europeia, Jan Philipp Albrecht, presidente da Fundação Heinrich Böll da Alemanha, afirma: "Elon Musk traz tudo menos uma posição informativa e fundamentada para os debates aqui na Europa – o que não é surpreendente, já que ele mora nos EUA e se comunica principalmente com um público americano."

Embora as intervenções de Musk abordem uma ampla gama de questões, elas tendem a seguir um padrão semelhante. Frequentemente, o bilionário denuncia o que ele considera ideais e tendências de esquerda, que, segundo ele, contribuem para a degradação da sociedade.

"Musk se move em uma bolha muito específica de vozes ultralibertárias e populistas de direita, reacionárias", considera Albrecht, membro do Partido Verde da Alemanha e ex-ministro de Estado.

"Ele obtém a maior parte de suas informações nesses círculos e muitas vezes acaba espalhando mitos conspiratórios e desinformação. Considerando seu alcance e especialmente o alcance de sua plataforma, isso é muito alarmante", disse ele à DW.

Alexandre de Moraes foi alvo da ofensiva de Musk, que chamou o magistrado de "ditador" do Brasil Foto: EVARISTO SA/AFP

A crescente fortuna e a influência política de Musk

Desde que fundou sua primeira empresa em meados da década de 1990, Musk, empresário nascido na África do Sul, construiu uma série de empresas bem-sucedidas, acumulando uma fortuna estimada em mais de 209 bilhões de dólares. Na última década, seu envolvimento em empreendimentos como a empresa aeroespacial SpaceX e sua subsidiária de satélites Starlink também o ajudou a ganhar crescente influência política.

Em nenhum outro lugar, entretanto, a ambição de Musk de se inserir na política é mais visível do que no X. Em 2022, ele comprou a plataforma, então conhecida como Twitter. Nesse meio-tempo, todo um ecossistema de criadores de conteúdo de direita se fortaleceu na rede social. Ao mesmo tempo, o X se tornou cada vez mais popular entre usuários de direita, de acordo com um estudo de 2024 do Pew Research Center.

O próprio Musk publica e compartilha várias postagens por dia, que variam de memes a anúncios da empresa e comentários frequentes sobre questões políticas.

"Musk tem apoiado abertamente mais opiniões e políticos de direita desde que adquiriu a plataforma", de acordo com Matthew Facciani, cientista social da Universidade de Notre Dame, nos EUA. Facciani, que estuda redes sociais e polarização política, disse que a atividade online de Musk sugere que o bilionário "consome uma quantidade substancial de conteúdo de direita em sua plataforma".

"Muitas pessoas podem cair em câmaras de eco de informações nas redes sociais, e Elon Musk parece não ser diferente, exceto por sua enorme riqueza e influência", disse Facciani à DW.

Zombando de líderes mundiais

No início de agosto, Musk entrou em conflito com o governo britânico ao sugerir no X que "a guerra civil é inevitável" no Reino Unido, após ataques a mesquitas e hotéis que abrigam pessoas que buscam asilo em todo o país.

Depois que um porta-voz do governo britânico repreendeu seus comentários, dizendo que não havia "nenhuma justificativa" para as observações de Musk, o bilionário redobrou seus ataques, insinuando que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e a polícia britânica trataram manifestantes brancos de extrema direita com mais severidade do que minorias no país.

Antes de comentar a situação no Reino Unido, Musk entrou em uma discussão acalorada com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a reeleição amplamente contestada do político. Musk chamou Maduro de "ditador" e disse que o levaria pessoalmente "em um burro" para o centro de detenção dos EUA na Baía de Guantánamo.

Poucos dias depois, Maduro anunciou, nesta quinta-feira (08/08), ter assinado um decreto para bloquear temporariamente o acesso ao X no país.

Em meio a motins de extrema direita no Reino Unido, Musk se envolveu em bate-boca virtual com autoridades britânicas Foto: Hollie Adams/REUTERS

Simpatia pela ultradireita da Alemanha

Na Alemanha, Musk ganhou as manchetes várias vezes ao expressar simpatia pelo partido de ultradireita AfD, classificado pelo serviço de inteligência interna da Alemanha como extremista de direita.

Em 2023, o multimilionário compartilhou uma publicação criticando a forma como o governo alemão lidava com a imigração irregular e expressando apoio à AfD. Em junho deste ano, ele respondeu da seguinte forma a uma publicação de uma influenciadora de direita que disse ter votado na AfD: "Eles continuam dizendo 'extrema direita', mas as políticas da AfD sobre as quais li não parecem extremistas."

Reação negativa, punições no horizonte

Albrecht, que é filiado ao partido Verde e é um dos maiores críticos da intromissão de Musk na política alemã, disse que o empresário é livre para expressar suas opiniões dentro dos limites das leis existentes.

Mas o problema, de acordo com Albrecht, é que ele está usando o X – sua própria plataforma, que ele comprou e agora controla – para fazê-lo. E isso coloca em xeque a neutralidade do X, bem como um privilégio de neutralidade de que plataformas de mídia social desfrutam na UE, aponta.

Quando as plataformas de mídia social surgiram, nos anos 2000, legisladores europeus decidiram tratá-las, em geral, como intermediários neutros que as pessoas usam para se comunicar, semelhantes aos provedores de telecomunicações.

Para Albrecht, é hora de reavaliar essa posição após o chamado Regulamento dos Serviços Digitais (RSD) entrar em vigor na UE, em fevereiro deste ano.

A Comissão Europeia já abriu uma investigação sobre o X no âmbito do novo regulamento, relativo a conteúdo tóxico na plataforma. Se a UE concluir que o X não está cumprindo as regras do bloco de combate a conteúdo ilegal e desinformação, ou seus requisitos de transparência, a empresa poderá enfrentar multas pesadas de até 6% de sua receita global.

"A Comissão Europeia tem que aplicar a lei com o máximo rigor contra um ator como Elon Musk", disse Albrecht, ex-membro do Parlamento Europeu, à DW. "Não é que essa plataforma deva desaparecer, e não é que Elon Musk não deva ter permissão para expressar sua opinião - mas ele tem que seguir as regras como todo mundo. E qualquer um que não siga as regras precisa ser punido."