Como diminuir o impacto ambiental das monoculturas

É sabido que monoculturas, cultivos de uma só espécie vegetal em larga escala, têm um impacto nocivo no meio ambiente. A prática agrícola empobrece o solo e pode haver, inclusive, um desequilíbrio ecológico. Mas existem formas de amenizar as consequências negativas, como vai mostrar o Futurando desta semana. Trata-se de uma técnica antiga e que aos poucos está sendo retomada: a agrossilvicultura.

No campo e nas cidades, é cada vez mais urgente fazer com que o setor da construção civil passe a gerar menos danos à natureza. Um dos jeitos de tornar isso possível é escolhendo melhor as matérias-primas a serem usadas nas obras. Por exemplo, uma solução parcial seria substituir o concreto pela madeira; o primeiro envolve muitas emissões de gases de efeito estufa na sua fabricação, e o segundo, não. Pelo contrário. Você vai entender por que a madeira é melhor que o cimento.

Fala-se bastante em energia solar para resolver os gargalos de produção energética sustentável. Há algum tempo, os painéis eram vistos como algo distante, inalcançável, e com limitações. Ainda há limitações, porém, outras foram superadas, e ainda assim essa fonte de eletricidade segue gerando somente 3% da eletricidade produzida no mundo todo. O que explica isso, quando na verdade já poderíamos estar bem mais avançados?