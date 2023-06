Como clima impacta Canal do Panamá e cadeias de suprimentos

O Canal do Panamá liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Sua criação gerou grande benefício para o transporte marítimo global. Antes da conclusão do canal, um navio tinha que contornar o extremo sul da América do Sul, uma rota muito mais longa e perigosa.

O mar ao redor do tempestuoso Cabo Horn foi durante séculos um verdadeiro cemitério de navios. Milhares de marinheiros morreram e inúmeros navios foram perdidos na região. Mas a passagem pelo Canal do Panamá encurtou a viagem em mais de 13 mil quilômetros, economizando dinheiro e tempo.

Mas agora, a mudança climática parece estar ameaçando essa rota. Cada vez que as eclusas do canal são abertas, milhões de litros de água doce correm para o mar. Como consequência, o nível da água no canal cai. Depois, essa água é reposta. No entanto, agora residentes, conservacionistas e meteorologistas estão observando uma diminuição nas chuvas na América Central como resultado da mudança climática. O que significa menos água para o canal. E se a água doce que sai das eclusas do canal não puder mais ser reposta, os grandes navios terão cada vez mais dificuldade para passar por ele.

De onde vem toda essa água?

O Canal do Panamá usa tanta água doce porque os navios precisam passar por uma dúzia de eclusas que os levam 26 metros para cima e para baixo. Segundo a empresa de consultoria Everstream, que monitora e avalia cadeias de suprimentos em nome de empresas internacionais, são necessários cerca de 200 milhões de litros de água para cada passagem de navio pelo canal.

Autoridade do Canal do Panamá, que é responsável pela operação da via, emitiu severas restrições de calado nos últimos meses. O calado de um navio é a distância entre a linha d'água e o fundo do navio. Essa medição determina quanta água um navio precisa para navegar com segurança. Se um navio é carregado com mercadorias pesadas, ele afunda mais criando, um calado maior.

O calado operacional normal para o canal é de 15,24 metros. No início de maio, as autoridades divulgaram um ajuste de calado para as eclusas Neo-Panamax – o termo se refere aos limites de tamanho de alguns dos maiores navios que atravessam o canal – com base nos níveis de água projetados. A partir de 24 de maio, os maiores navios que trafegam pelo canal estarão limitados a calados de até 13,56 metros. Uma semana depois, em 30 de maio, será reduzido novamente para 13,4 metros.

Cargueiro Ever Given emperrou e bloqueou o Canal de Suez em 2021 Foto: AFP/Getty Images

Para piorar as coisas, os analistas da Everstream não esperam que a situação melhore até o final da primavera. Na verdade, as coisas podem piorar para o negócio de transporte marítimo.

A Hapag-Lloyd, empresa de navegação com sede em Hamburgo, na Alemanha, e outras transportadoras internacionais responderam ao problema carregando menos contêineres para reduzir o calado de seus navios.

Para compensar a perda de receita, a Hapag-Lloyd introduzirá uma sobretaxa de 500 dólares por contêiner que passar pelo Canal do Panamá a partir de junho. Especialistas em comércio temem uma interrupção nas cadeias de suprimentos e tempos de transporte mais longos que afetarão os preços.

Nem todos estão apavorados

Vincent Stamer tem uma visão mais relaxada dos níveis de água no Canal do Panamá e as possíveis consequências para o comércio global. "Não será realmente crítico para as cadeias de suprimentos por enquanto", disse à DW o economista do Instituto para a Economia Mundial (IfW), de Kiel.

Não será como em 2021, quando o cargueiro Ever Given emperrou e bloqueou o Canal de Suez. "O Canal do Panamá não é tão importante para a economia global quanto o Canal de Suez", explicou Stamer. Além disso, 90% do comércio mundial é movimentado pelos oceanos do mundo e tem demonstrado uma resiliência relativamente pronunciada nos últimos anos, segundo o especialista. "Após as múltiplas tensões causadas pelo congestionamento de navios, fechamentos de portos e bloqueios nos últimos anos, as cadeias de suprimentos se recuperaram significativamente", ressaltou.

Consequências globais das mudanças climáticas

Também na Europa, os baixos níveis de água causaram dores de cabeça para as autoridades nos últimos anos. No verão passado, o Reno, uma importante artéria de navegação interior, enfrentou em baixas recordes em algumas áreas. Isso prejudicou o transporte e as entregas às fábricas. Também fez com que o preço da gasolina e do óleo para aquecimento subisse. A falta de neve nos Alpes ameaça criar o mesmo problema novamente este ano.

As autoridades de navegação marítima estão considerando contramedidas para o Reno, como aprofundar o rio em alguns lugares. Outra solução, muito mais cara, seria construir barragens que pudessem ser usadas para manter ou aumentar o nível das águas em trechos importantes do rio.

Rio Reno: também na Europa, os baixos níveis de água causaram dores de cabeça para as autoridades nos últimos anos Foto: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Para o Canal do Panamá, outras soluções estão sendo consideradas. Elas incluem comportas que coletam água doce em bacias para reutlização posterior. Para isso, estão sendo estudadas as possibilidades de desenvolver e explorar outras fontes de água próximas ao canal. A construção de reservatórios e usinas de dessalinização de água salgada também está sendo considerada.

Muitas outras opções

Se todas essas contramedidas vierem muito lentamente e a passagem pelo canal se tornar antieconômica, a Europa estaria ameaçada com algo semelhante ao desastre do fechamento do Canal de Suez?

"Não, definitivamente não", assegura Vincent Stamer. "Apenas 2% do comércio marítimo alemão vai para a costa do Pacífico dos continentes americanos. As conexões marítimas com a costa leste dos EUA e o comércio rodoviário com os países europeus vizinhos desempenham um papel muito maior", disse ele.

Até que sejam encontradas soluções de longo prazo para o Canal do Panamá, o economista vê outras formas de lidar com a escassez de água na América Central. "Reduzir a carga é certamente o caminho mais fácil para as empresas de navegação. E o uso de navios menores também é possível."

Stamer também vê outras alternativas. "A rota de transporte da Ásia através do Canal do Panamá para a costa leste dos EUA pode ser parcialmente redirecionada pelo Canal de Suez", disse. "Na rota entre a Europa e a costa oeste dos Estados Unidos, as alternativas estão menos consolidadas. Mas é concebível uma combinação das medidas anteriores com uma maior utilização do transporte aéreo ou terrestre através dos Estados Unidos", concluiu.