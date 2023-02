No sul da Alemanha, a festa dos foliões é chamada Fastnacht (noite de jejum, em menção ao início da Quaresma). As fantasias, chamadas "larve", são passadas de pai para filho. O "Federahannes", uma das figuras históricas, usa uma máscara assustadora e um manto com penas. No desfile, ele usa um bastão para dar pulos. Desfiles como o da foto acontecem no sul da Alemanha e na Suíça.