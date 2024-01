Na Alemanha, as pessoas se presenteiam com amuletos: limpadores de chaminé, trevos ou porquinhos. Também derrete-se porções de chumbo que, na água, formam figuras com diferentes significados. Na TV, passa a comédia "Dinner for One": uma senhora senil celebra seus 90 anos, e o mordomo faz o papel dos convidados – quatro amigos que já morreram –, terminando a noite completamente bêbado.