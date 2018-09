Comissão internacional rejeita liberar caça comercial de baleias

Dez superpoderes de animais inteligentes

Orangotangos precavidos

O orangotango é provavelmente um dos criminosos mais sofisticados do mundo animal. Aqueles que vivem perto de seres humanos costumam roubar secretamente rações de comida. Eles conhecem as consequências das suas ações, então apagam tudo o que aponta para o roubo – como palha espalhada ou as sementes caídas no chão.