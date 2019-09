Comissão do Senado aprova parecer da reforma da Previdência

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (04/09), com 18 votos a favor e 7 contra, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência.

Os senadores começaram, então a analisar oito destaques (propostas que visam alterar o texto do relator), para que a votação na comissão seja encerrada. Após a conclusão dessa etapa, o texto segue ao plenário do Senado, onde é aprovado em dois turnos. O mínimo de votos favoráveis nas duas rodadas para aprovar a reforma é de 49 dos 81 senadores.

O relator da reforma da Previdência, Tasso Jereissati (PSDB-CE), aceitou mudanças sugeridas por colegas parlamentares e alterou o parecer apresentado na semana passada.

Entre as mudanças, estão a criação de benefício para crianças em situação de pobreza e supressão da regra que impossibilitava anistiados políticos de acumularem indenização com aposentadoria ou pensões.

Com as mudanças propostas pelo relator, a economia prevista cairá para R$ 962 bilhões em 10 anos, de acordo com cálculos apresentados nesta quarta-feira em sessão da CCJ do Senado. O cálculo inclui as alteraçõesno texto principal, já aprovado na Câmara, e as novas regras que constam na chamada Proposta de Emenda Constitucional (PEC) paralela, que ainda terá de ser apreciada pela Câmara.

As mudanças foram anunciadas nesta quarta-feira em audiência da CCJ do Senado. A previsão é que todo o processo seja concluído até 10 de outubro.

MD/ots

