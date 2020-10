Com covid-19, Trump será transferido para hospital

Após ser diagnosticado com covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será transferido para um hospital por precaução, anunciou nesta sexta-feira (02/10) a Casa Branca. A recomendação teria partido de seus médicos.

Trump será levado de helicóptero para o hospital militar Walter Reed, onde ele deve permanecer nos próximos dias. Segundo a Casa Branca, o presidente apresentou sintomas leves da doença e tem fadiga.

Ele recebeu ainda uma combinação de um coquetel antiviral, que está sendo testada nos EUA contra o coronavírus. Os medicamentos tiveram resultados preliminares encorajadores em testes clínicos realizados com um pequeno número de pacientes.

A Casa Branca informou a ainda que a primeira-dama, Melania, que também está com covid-19, apresentava uma tosse ligeira e dor de cabeça.

Trump divulgou que ele e Melania estavam covid-19 no início da manhã desta sexta-feira. O presidente de 74 anos está no grupo de alto risco em razão de sua idade e por estar acima do peso. Durante sua presidência, ele apresentou boas condições de saúde, mas é conhecido por não se exercitar regularmente e por não manter uma dieta saudável.

Trump anunciou que havia sido testado para covid-19 depois que Hope Hicks, uma de suas colaboradoras próximas, ter sido diagnosticada com a doença. Hicks estava a bordo do avião presidencial Air Force One no voo para Cleveland, nesta terça-feira, junto com Trump, a caminho do debate entre o presidente e democrata Joe Biden. A assessora também viajou com Trump na quarta-feira para o estado de Minnesota, onde participou de uma reunião de campanha.

Desde o início da pandemia de covid-19, Trump vinha menosprezando a doença. Ele, inclusive, chegou a afirmar várias vezes que o vírus iria desaparecer. O presidente ignorou em diversas ocasiões os alertas das autoridades de saúde e vinha realizando eventos de campanha.

Após aparecer atrás de Biden nas pesquisas, Trump adotou uma agenda agressiva de comícios em todo o país. Os eventos, que contrariaram regras de distanciamento social e de saúde em vários estados, reuniram milhares de pessoas, muitas das quais não usavam máscaras de proteção.

Trump raramente aparecia em público usando máscaras de proteção e chegou a ridicularizar algumas pessoas que as utilizam regularmente, como o próprio Biden. "Eu não uso máscaras como ele. Cada vez que o vemos ele está de máscara. Ele poderia estar falando a uns 60 metros de distância e, mesmo assim, aparece com a maior máscara que eu já vi", disse Trump no debate. Ao ser questionado sobre a frequência com que utiliza a proteção facial, ele disse que o faz "quando é necessário".

Até o momento, os EUA registram 7,2 milhões de casos de covid-19 e mais de 207 mill mortes associadas à doença.

