Coliseu ganhará piso para dar ao visitante a visão dos gladiadores

As atrações mais populares da Europa

#7: Portão de Brandemburgo, Berlim

Este pórtico foi e é palco da história europeia. Como símbolo da Unidade Alemã, o Portão de Brandemburgo é mundialmente conhecido e o principal motivo fotográfico de Berlim. Localizado no centro da capital alemã, próximo ao prédio do Reichstag, ele era antes uma das portas da cidade, até ser reconstruído no final do século 18.