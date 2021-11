O nome se originou dos protestos na França de pessoas usando coletes fluorescentes de sinalização que os motoristas levam levam em seus veículos.

Os protestos começaram em 17 de novembro de 2018, com motoristas irritados com um aumento de impostos sobre combustíveis, e ganharam dimensões maiores, passando a incorporar queixas sobre as políticas do presidente Macron que, segundo os "coletes amarelos", beneficiam apenas os mais ricos. Grande parte da indignação dos manifestantes tem origem na queda das rendas domésticas e na crença de que o presidente, um ex-banqueiro de investimentos considerado próximo a grandes empresas, é indiferente às dificuldades das classes mais baixas.