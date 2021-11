O símbolo da cidade é a gigantesca catedral gótica, patrimônio da humanidade e terceira igreja mais alta do mundo.

Colônia é a maior cidade do estado de Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha. Colonizada pelos romanos há 2 mil anos, a cidade preserva resquícios de muitas culturas. Essa diversidade pode ser vista nos inúmeros museus da cidade. A catedral de Colônia atrai seis milhões de turistas por ano, sendo o local turístico mais visitado da Alemanha. O complexo do parque de exposições de Colônia é o quinto maior do mundo, com 11 pavilhões e dois centros para congressos numa área de 284 mil m2.