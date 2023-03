Colômbia quer exportar hipopótamos de Pablo Escobar

A Colômbia está avaliando a possibilidade de enviar para a Índia, México e Equador 72 hipopótamos que nasceram na região central do país, depois de o narcotraficante Pablo Escobar ter importado ilegalmente da África os quatro primeiros em 1984. O envio dos animais faz parte de um plano de controle de espécies invasoras.

Os biólogos afirmam que os hipopótamos ameaçam o ecossistema local por não terem predadores naturais na Colômbia. As fezes dos animais alteram ainda a composição dos rios próximos, o que afeta peixes-boi, capivaras e outras espécies.

O diretor do gabinete de Gestão da Biodiversidade da autoridade regional das Bacias dos Rios Negro e Nare (Cornare), David Echeverry, contou nesta quinta-feira (02/03) que estão sendo feitos os respectivos contatos para "a possível saída de hipopótamos" da Colômbia.

"Na Índia, disseram que podem receber até 60 hipopótamos, no México há capacidade para receber até dez e o Equador relatou a possibilidade de receber dois hipopótamos", explicou.

Zoológico ilegal de Pablo Escobar

No auge do seu império criminoso, Escobar construiu um zoológico na sua Fazenda Nápoles, de 3 mil hectares, localizada em Puerto Triunfo, no departamento de Antioquia. O famoso narcotraficante importou para o local animais exóticos de todo o mundo, causando repercussão pela extravagância da propriedade, onde instalou no portão de entrada um pequeno avião que simbolizava o meio de transporte dos seus carregamentos de cocaína para os Estados Unidos.

Após a sua morte em 1993, e com o fim do seu cartel de drogas, a Fazenda Nápoles foi abandonada e os animais do zoológico de Escobar ficaram sem controle. Os hipopótamos escaparam e encontraram um novo lar nas planícies de Magdalena Medio, onde rapidamente se adaptaram, devido às condições favoráveis do terreno, irrigado pelas águas do rio Magdalena, o principal da Colômbia.

Após morte de Escobar, Fazenda Nápoles foi abandonada Foto: Luis Benavides/AP/picture alliance

Porém, com o passar do tempo, os hipopótamos se tornaram um perigo para a fauna, flora e camponeses da região. Em 2020, um agricultor ficou seriamente ferido depois de ter sido atacado por um hipopótamo.

Plano para capturar os animais

As autoridades locais pretendem capturar os animais ao atraí-los com comida para dentro de grandes contêineres de ferro. Depois, eles seriam transportados até o aeroporto de Rionegro, de onde seriam enviados para santuários.

O governador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ressaltou o interesse em realocar um grupo de 70 hipopótamos para santuários naturais em outros países. Ele disse que aguarda a aprovação do governo colombiano para "acelerar a autorização e atingir este fim, que é ambiental, de defesa e proteção dos animais".

Os pesquisadores que estudam essa população de hipopótamos já alertaram no ano passado que projeções indicam que o número de animais na região deve continuar aumentando se nada for feito para controlar a espécie.

cn/bl (DW, Lusa, Efe)