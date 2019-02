Clubes alemães lamentam tragédia no Flamengo

Clubes alemães manifestaram solidariedade ao Flamengo depois da tragédia ocorrida no centro de treinamento Ninho do Urubu nesta sexta-feira (08/02), quando dez pessoas morreram num incêndio no local.

"Nossa grande solidariedade às vítimas da tragédia no Rio de Janeiro", escreveu o Borussia Dortmund no Twitter.

Mensagem semelhante foi postada pelo Wolfsburg na mesma rede social. "Nossa solidariedade aos familiares das vítimas, ao Flamengo e aos torcedores. Desejamos a vocês muita força."

O Eintracht Frankfurt também se manifestou. "Nossos pensamentos estão com vocês, Flamengo. Desejamos muito força aos familiares das vítimas e a todo o clube", postou o clube no Twitter.

O Colônia, da segunda divisão, também se solidarizou.

Hoje no Japão, o atacante alemão Lukas Podolski, que durante a Copa do Mundo chegou a vestir a camisa do Flamengo, postou em português no Twitter. Ele disse ter um carinho muito especial pelo clube carioca.

Vários outros clubes europeus também deixaram mensagens de solidariedade ao Flamengo e aos parentes das vítimas, como Sporting (Portugal), Manchester City (Inglaterra) e Napoli (Itália). Na Espanha, o Real Madrid lamentou "profundamente o falecimento dos jogadores e funcionários do Flamengo devido ao incêndio ocorrido em seu centro esportivo".

