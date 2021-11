Claus Stäcker

Klaus Stäcker cresceu em Rostock, no leste da Alemanha, e vivenciou a queda do Muro como universitário em Leipzig. Seu trabalho para uma agência de notícias e a emissora MDR o levaram à África do Sul no início dos anos 1990.

Lá, ele testemunhou as primeiras eleições democráticas em 1994, viu Nelson Mandela várias vezes, escreveu para jornais da então Alemanha Oriental, e concluiu a pós-graduação em História Cultural da África.

A queda do Muro de Berlim e o fim do Apartheid na África do Sul continuam até hoje moldando suas convicções jornalísticas por um mundo justo e aberto. A partir de 2001, ele foi correspondente da emissora alemã ARD em Joanesburgo, e de 2008 a 2013 foi correspondente para a África Austral. Klaus conhece mais de 30 países africanos.