Cientistas anunciam anticoncepcional masculino promissor

De acordo com pesquisadores dos EUA, contraceptivo oral se mostrou 99% eficaz em camundongos e não causou efeitos colaterais observáveis. Expectativa é que testes em humanos comecem até o fim do ano.

Uma equipe de cientistas dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira (23/03) que desenvolveu um contraceptivo oral masculino que se mostrou 99% eficaz em camundongos e não causou efeitos colaterais observáveis. Os testes em humanos devem começar até o fim deste ano, e os pesquisadores estimam que a droga possa estar disponível comercialmente em até cinco anos.

As descobertas serão apresentadas em breve em uma reunião da American Chemical Society e marcam um passo fundamental para expandir as opções de controle de natalidade, assim como de responsabilidade, para os homens.

De acordo com os pesquisadores, quando administrado oralmente a camundongos machos por quatro semanas, o composto químico denominado YCT529 reduziu drasticamente a contagem de espermatozoides e foi 99% eficaz na prevenção da gravidez em testes de acasalamento. Quatro a seis semanas depois de a droga ser retirada, os camundongos puderam gerar filhotes novamente.

Os pesquisadores monitoraram peso, apetite e atividade geral dos camundongos e não detectaram nenhum efeito adverso aparente. No entanto, com os testes em animais, efeitos colaterais como dores de cabeça ou alterações de humor não puderam ser analisados.

A busca por uma pílula masculina

Desde que a pílula anticoncepcional feminina chegou ao mercado, na década de 1960, pesquisadores buscam um equivalente masculino, disse à agência de notícias AFP o doutor Abdullah Al Noman, pós-graduado da Universidade de Minnesota, responsável por apresentar a pesquisa.

"Vários estudos mostraram que homens estão interessados ​​em compartilhar a responsabilidade do controle de natalidade com suas parceiras", explicou.

No entanto, até agora, existem apenas duas opções eficazes disponíveis: preservativos ou vasectomia. E a cirurgia de reversão de vasectomia é cara e nem sempre bem-sucedida.

A pílula feminina usa hormônios para interromper o ciclo menstrual, e os esforços ao longo dos anos para desenvolver um equivalente masculino tiveram como alvo o hormônio sexual masculino testosterona.

Essa abordagem, no entanto, causava efeitos colaterais, como ganho de peso, depressão e aumento dos níveis de um colesterol conhecido como lipoproteína de baixa densidade, que aumenta os riscos de doenças cardíacas.

A pílula feminina também traz efeitos colaterais, incluindo riscos de coagulação do sangue. No entanto, como as mulheres enfrentam a possibilidade de gravidez na ausência de contracepção, o cálculo de risco é diferente para elas.

Como funciona a pílula masculina

Para desenvolver uma droga não hormonal, Noman, que trabalha no laboratório da professora Gunda Georg, teve como alvo uma proteína chamada "receptor de ácido retinoico (RAR) alfa".

Dentro do corpo, a vitamina A é convertida em diferentes formas, incluindo ácido retinoico, que desempenha papéis importantes no crescimento celular, formação de espermatozoides e desenvolvimento embrionário.

O ácido retinoico precisa interagir com o RAR-alfa para realizar essas funções, e experimentos de laboratório mostraram que camundongos sem o gene que cria o RAR-alfa são estéreis.

Para o trabalho, Noman e Georg desenvolveram um composto que bloqueia a ação do RAR-alfa. Eles identificaram a melhor estrutura molecular com a ajuda de um modelo de computador.

"Se soubermos como é o buraco da fechadura, podemos fazer uma chave melhor. É aí que entra o modelo computacional", disse Noman.

O produto químico também foi projetado para interagir especificamente com o RAR-alfa, e não com dois outros receptores relacionados, RAR-beta e RAR-gama, a fim de minimizar potenciais efeitos colaterais.

A equipe, que recebeu financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde e da Iniciativa Contraceptiva Masculina, está trabalhando com uma empresa chamada YourChoice Therapeutics para iniciar testes em humanos até o terceiro ou quarto trimestre de 2022, disse Georg.

"Não há garantia de que funcionará, mas eu ficaria realmente surpreso se não observássemos um efeito em humanos também", acrescentou.

Confiança das mulheres

Uma questão persistente em relação às futuras pílulas anticoncepcionais masculinas tem sido se as mulheres confiarão nos homens para usá-las. Mas pesquisas mostraram que a maioria das mulheres confiaria em seus parceiros, e um número significativo de homens indicou que estaria aberto a tomar a medicação.

"Os anticoncepcionais masculinos vão se somar ao mix de métodos, oferecendo novas opções que permitam que homens e mulheres contribuam da maneira que considerem apropriada para o uso de contraceptivos", explica a Iniciativa Contraceptiva Masculina, que não tem fins lucrativos.

le/lf (AFP)