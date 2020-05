Cidades europeias têm protestos contra medidas de contenção

Em meio a imposições de distanciamento social, milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades europeias neste sábado (16/05) para protestar contra as medidas adotadas pelas autoridades para conter o avanço da pandemia de coronavírus, levando inclusive a prisões em alguns países.

Na Alemanha, as manifestações contra medidas de contenção, planos de vacina e suposta vigilância estatal começaram em meados de abril, mas de lá para cá têm contado com um número crescente de participantes e preocupado as autoridades.

Neste sábado, manifestantes de grupos de extrema direita, antiquarentena, antivacina e teóricos da conspiração se reuniram novamente em algumas cidades: foram mais de 5 mil participantes em Stuttgart, ao menos 1.500 em Frankfurt e cerca de 1.000 em Munique.

"Coronavírus é falso", dizia um cartaz erguido em Stuttgart, no sudoeste alemão. "Isolamento, máscaras, rastreamento, vacina – isso é impossível", afirmava outro. Em mais um placar, lia-se: "Obrigação de usar máscara é a escravidão moderna."

A prefeitura havia autorizado um ato de até 5 mil pessoas numa praça da cidade, mas muitas mais se juntaram ao protesto, levando os policiais a dispersarem parte delas para as ruas adjacentes, segundo informou a própria polícia no Twitter. Manifestantes que violaram a obrigação do uso de máscaras durante o ato foram punidos com multa de 300 euros.

"Democracia em vez de virologia", diz um cartaz em Stuttgart

Em Munique, autoridades haviam permitido que o protesto na Theresienwiese, parque onde ocorre a Oktoberfest, reunisse até mil pessoas. Segundo a polícia, contudo, os presentes não respeitaram a distância mínima de 1,5 metro, e os policiais precisaram intervir.

Também registraram atos cidades como Berlim, Bremen, Nuremberg, Leipzig e Dortmund, mas com participação reduzida. Na capital da Alemanha, a polícia informou ter feito cerca de 200 prisões relacionadas a brigas durante os protestos. Mais de mil policiais foram mobilizados em antecipação a grandes manifestações. Várias dezenas de contramanifestantes também realizaram atos em Berlim, denunciando teorias da conspiração e apoiando os direitos de migrantes.

Em Hamburgo, teóricos da conspiração entraram em confronto com manifestantes antiquarentena. Em Halle, no leste alemão, a imprensa informou que uma equipe de reportagem da emissora ZDF foi atacada verbalmente por participantes do protesto.

Com a redução das taxas de contágio, a Alemanha e outros países começaram a afrouxar gradualmente algumas medidas de contenção que restringiram o movimento da população, fecharam escolas e comércio e cancelaram eventos. A Bundesliga, primeira divisão do futebol alemão, retomou as partidas neste sábado, após mais de dois meses de paralisação, mas sem público.

Em Berlim, mais de mil policiais foram mobilizados em antecipação a grandes protestos

Também foram registrados protestos na Polônia, onde dezenas de pessoas, incluindo um senador, foram detidas durante um ato realizado por empresários na capital, Varsóvia. A polícia chegou a usar gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes. A prefeitura informou que o protesto foi ilegal porque não foi previamente autorizado.

Jacek Bury, senador do partido de oposição Plataforma Cívica, disse que foi ferido por policiais ao tentar defender outro manifestante. A polícia de Varsóvia negou ter usado força contra o parlamentar, e disse que registrou casos de "agressão contra agentes policiais".

No Reino Unido, manifestantes antiquarentena e antivacina se reuniram no Hyde Park, no centro de Londres, acompanhados de forte presença policial. Os participantes também erguiam cartazes feitos à mão e entoavam pedidos de "liberdade".

Alguns se sentaram na grama e fizeram piqueniques respeitando as recomendações de distanciamento físico, enquanto outros ignoraram as regras e se reuniram em grupos. Policiais tentaram dispersar esses grupos, ameaçando-os com multas caso não cooperassem.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que 19 pessoas foram presas por violar as normas de distanciamento social durante os protestos.

Este é o primeiro fim de semana desde que o governo britânico relaxou as regras de quarentena para a Inglaterra, permitindo que as pessoas passem mais tempo ao ar livre. Agora, as atividades permitidas aos ingleses incluem piqueniques e reuniões com mais uma pessoa que more em outra residência, desde que o distanciamento social seja respeitado.

O Reino Unido é o país europeu com mais mortes em decorrência da covid-19, somando mais de 34 mil vítimas. Em todo o mundo, só perde para os Estados Unidos, com 88 mil mortos. O país registra ainda mais de 241 mil casos da doença, ficando atrás apenas dos EUA e da Rússia.

A Alemanha, por sua vez, tem mais de 175 mil infectados e 7.938 mortes, e recentemente informou que as medidas de isolamento e de contenção permitiram que a epidemia estivesse sob controle no país. Já a Polônia reporta 18 mil casos confirmados e 915 óbitos.

