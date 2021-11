Christian Boltanski

O artista francês Boltanski trata desde os anos de 1960 de questões relacionadas à memória, fazendo do arquivar um de seus principais métodos.

Da mesma forma como a contundente acumulação desproporcional das roupas de Canada (1988), que remetem às vítimas do Holocausto, ou as identidades anônimas de Le suisses morts (Os suíços mortos) – Projeto com batimentos cardíacos é mais uma tentativa de evitar o esquecimento. Os arquivos do coração são os batimentos cardíacos, o sinal personalizado que deve contar algo a respeito daquela existência.