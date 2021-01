China exportou 220 bilhões de máscaras no ano passado

A China exportou mais de 220 bilhões de máscaras faciais no ano passado, o equivalente a cerca de 40 máscaras por habitante do planeta fora da China, informou o Ministério do Comércio chinês nesta sexta-feira (29/01).

A demanda pelo equipamento de proteção disparou durante a pandemia, e a venda de máscaras faciais tornou-se um fator importante para as exportações chinesas depois que a covid-19 impactou de forma negativa a atividade econômica do país no primeiro semestre de 2020.

O vice-ministro de Comércio da China, Qian Keming, afirmou que, além das máscaras, a China exportou 2,3 bilhões de itens de equipamentos de proteção e um bilhão de kits de teste para a covid-19 no ano passado, "fazendo uma contribuição importante para a luta global contra a pandemia".

Apenas as exportações de máscaras representaram 52,6 bilhões de dólares (R$ 286 bilhões), segundo uma autoridade chinesa informou no início do mês. "[A quantidade] equivale a fornecer cerca de 40 máscaras para cada pessoa do mundo fora da China", disse o porta-voz da aduana chinesa, Li Kuiwen.

A China, país onde a covid-19 surgiu no final de 2019, foi também a primeira nação a se recuperar depois de impor lockdows e medidas de controle rigorosos. O país asiático deve ser a única das grandes economias do mundo a registrar crescimento positivo no ano passado, quando o PIB chinês cresceu 2,3%, a menor alta em mais de quatro décadas.

O representante do Ministério do Comércio chinês, Chu Shijia, porém, afirmou nesta sexta que seu país ainda enfrenta um cenário "severo e complexo" em relação ao comércio exterior e aos investimentos neste ano.

bl/lf (AFP, Lusa)