Chico Buarque ganha Prêmio Camões

As revoluções e suas músicas

Sons da "Primavera Árabe"

Todas as informações sobre o recente movimento de protesto no mundo árabe são fortemente filtradas, diz a pianista turca Seda Röder. Assim, ela deu a palavra a compositores do Bahrein, Egito, Síria, Tunísia e Turquia para expressarem musicalmente o que a "Primavera Árabe" significa para eles. A estreia é em 18 de setembro de 2016, no espetáculo multimídia "Songs of Spring", no Beethovenfest.

Autoria: Gaby Reucher / Augusto Valente