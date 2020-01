Chavistas impõem rival de Guaidó como presidente do Parlamento

A tensão política voltou a aumentar neste domingo (05/01) na Venezuela durante a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Nacional do país. Um grupo rival do presidente do Parlamento, Juan Guaidó, tomou a presidência do Parlamento com apoio do regime chavista. Guaidó, que buscava ser reeleito para mais um mandato como presidente da Assembleia, foi impedido junto com outros deputados de entrar no prédio durante a votação por forças de segurança.

O grupo de Guaidó, que tem maioria na casa, denunciou a manobra como "um golpe parlamentar”. O deputado Luis Parra – que tecnicamente faz parte da oposição – se autoproclamou presidente com apoio do grupo minoritário de deputados chavistas. A eleição, segundo o grupo de Guaidó, não teve quórum mínimo de 84 parlamentares.

A eleição deste domingo era considerada crucial para Guaidó. Em 23 de janeiro de 2019, Guaidó foi proclamado pela Assembleia Nacional, então dominada pela oposição, como presidente interino da Venezuela. Essa reinvindicação, que foi reconhecida por 50 países que não reconheceram a última eleição de Nicolás Maduro, estava justamente apoiada no fato de Guaidó chefiar a Assembleia Nacional.

A Assembleia Nacional tem 167 deputados, dos quais 112 são de oposição e 55 pertencentes ao chavismo.

Durante o dia, enquanto a entrada de deputados opositores do regime era dificultada pelas forças de segurança, membros chavistas da Assembleia, não tiveram nenhum entrave para entrar no prédio, segundo imagens da própria rede estatal de televisão. Além de impedir a entrada de deputados opositores no Parlamento, agentes de segurança também dificultaram a entrada de jornalistas.

Agora, com a tomada da presidência da Assembleia por Parra, os chavistas estendem seu controle sobre todos os poderes do país. Em 2017, Maduro já tinha lançado uma Assembleia Constituinte dominada por seus partidários para esvaziar a Assembleia Nacional de maioria oposicionista.

Antes da votação, a oposição já havia denunciado que o governo estava oferecendo de 30 mil a 1 milhão de dólares a deputados para que eles retirassem seu apoio a Guaidó. Parras inclusive foi acusado por rivais na oposição de aceitar os subornos.

Neste domingo, Guaidó tentou garantir que todos os deputados opositores do regime pudessem participar da sessão, mas um grupo da Polícia Nacional Bolivariana impediu a entrada de muitos deles, apontando que não estavam "legalmente habilitados" para participar na votação.

"Se não entram todos, não entra nenhum", disse Juan Guaidó, quando foi barrado à entrada da Assembleia Nacional. Guaidó tentou até mesmo escalar a cerca do prédio para tentar participar da sessão, mas foi impedido por forccas de segurança. Segundo Guaidó, o episódio mostrou que "a ditadura revela-se, mais uma vez”.

Com Guaidó e vários deputados do lado de fora, Luis Parra fez o juramento de posse como presidente da Assembleia Nacional, entre gritos e empurrões de vários deputados oposicionistas, mas com o apoio da bancada chavista.

Pouco depois do anúncio da suposta vitória de Parra, os EUA acusaram o governo de Nicolás Maduro de "ir contra a vontade do povo e das leis".

Já o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou pelo Twitter que “Maduro tenta impedir, à força, votação legítima da AN e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do gov interino, crucial para a redemocratização do país. O Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia”.

