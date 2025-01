CEO da OpenAI nega ter abusado da própria irmã

O bilionário e CEO da empresa de tecnologia OpenAI, Sam Altman, divulgou nesta quarta-feira (08/01) nota assinada por ele, a mãe e dois irmãos para desmentir a irmã dele, Ann Altman, que o denunciou à Justiça acusando-o de ter abusado sexualmente dela em diversas ocasiões entre 1997 e 2006.

Na queixa protocolada na segunda-feira, Ann alega que os abusos ocorreram dentro da casa da família em Clayton, no estado americano do Missouri, e teriam começado quando ela tinha 3 anos e o irmão, 12.

Hoje com 30 anos, Ann diz ter sido estuprada, assediada sexualmente, molestada e sodomizada até os 11 ou 12 anos de idade.

"Todas essas alegações são absolutamente falsas", reagiu Sam Altman, 39, via nota publicada no X.

Problemas de saúde mental

No comunicado, Sam Altman e família atribuem a denúncia a "desafios de saúde mental" de Ann e sugerem que ela agiu motivada por interesses financeiros. "Nossa família ama Annie e está muito preocupada com o bem-estar dela. Cuidar de um membro da família que enfrenta desafios de saúde mental é incrivelmente difícil", afirmam.

"[Nós] pagamos diretamente as contas dela, cobrimos o aluguel, a ajudamos a encontrar oportunidades de emprego, tentamos buscar ajuda médica", diz a nota. "Apesar disso, Annie continua a exigir mais dinheiro de nós, [...] tem feito acusações profundamente dolorosas e totalmente falsas sobre nossa família, especialmente sobre Sam."

Na queixa contra o irmão, Ann pediu indenização de ao menos 75 mil dólares por danos que incluiriam estresse pós-traumático, sofrimento emocional intenso, angústia e depressão.

A família afirma que Ann no passado os acusou de reter o patrimônio do patriarca, hackear o wi-fi dela e censurar o alcance de postagens dela no X, e que Sam Altman não teria sido o único que ela acusou no passado de abuso sexual.

"É especialmente doloroso quando ela recusa tratamento [médico] convencional e ataca membros da família que estão genuinamente tentando ajudar", afirma a família em nota, encerrando com um apelo por "compreensão e compaixão" da opinião pública "enquanto continuamos a apoiar Annie da melhor forma que conseguimos".

Procurada pela agência de notícias Reuters, a defesa de Ann não se manifestou sobre a nota da família e a queixa.

Em um artigo publicado em 2023 na New York Magazine, um jornalista que esteve com Annie no Havaí referiu-se a ela como uma artista que sofria de depressão e um estranhamento crescente com a própria família. Ao jornalista, ela alegou que vivia principalmente da renda que fazia como trabalhadora online do sexo.

A empresa que Sam Altman comanda é dona do ChatGPT, uma plataforma de inteligência artificial lançada em 2022 que projetou a OpenAI no Vale do Silício, alçando-a ao topo da indústria de tecnologia.

Apoiada pela Microsoft, a OpenAi tem valor estimado em 157 bilhões de dólares, segundo dados de outubro. Já a fortuna de Sam Altman seria de 1,1 bilhão de dólares, de acordo com a revista Forbes.

