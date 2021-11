Rivalidade entre Índia e Paquistão pelo território da Caxemira existe há mais de 70 anos, desde a criação dos dois Estados, que hoje são potências nucleares.

Após vários conflitos entre os dois países e a rendição do Paquistão na guerra de 1971, a primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, e o líder paquistanês, Zulfikar Ali Bhutto, assinaram um acordo em que a linha de cessar-fogo na Caxemira é designada como a Linha de Controle (LoC), e as duas partes concordaram em resolver a disputa por meio de negociações. As tensões continuam.