As cerca de 275 cachoeiras são um dos espetáculos naturais mais deslumbrantes do planeta. Em guarani, Iguaçu significa "água grande" ou "rio grande".

As cataratas são o ponto na fronteira entre o Paraná, no Brasil, e Misiones, na Argentina, onde as águas do Rio Iguaçu, ao longo de 2,7 quilômetros de largura, despencam de alturas de até 82 metros.