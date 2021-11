Castelo Eltz

Um dos mais belos e bem preservados castelos alemães fica escondido na região do Eifel. O Burg Eltz foi construído no século 12 sobre um rochedo de 70 metros de altura.

Este castelo medieval fica no estado Renânia do Norte-Palatinado, na Alemanha. A história completa da construção do burgo se estende por mais de cinco séculos. O Burg Eltz se manteve como propriedade de uma mesma família por mais de 800 anos. Os atuais proprietários são a 33ª geração da família Eltz. O tour pelo castelo é uma experiência necessária para os apreciadores da Idade Média e de diferentes estilos arquitetônicos.