Castelo de Wawel

Os visitantes do Castelo Real de Wawel podem acompanhar mil anos de história polonesa.

Durante 500 anos, os reis poloneses decidiram o destino do país a partir de Cracóvia. As construções na colina Wawel se estenderam pelo dobro do tempo: os edifícios mais antigos de pedra remontam ao século 10, e os mais recentes, ao século 20. Conhecido como "Colina dos Reis", o Wawel domina a parte antiga da cidade, dando vista para o Rio Vístula. O castelo medieval situado sobre o morro foi residência de reis poloneses, sendo ampliado em fortaleza entre os séculos 14 e 18. Juntamente com a catedral gótica, ele forma um complexo arquitetônico em que quase duas dezenas de monarcas encontraram sua última morada.