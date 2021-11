O Castelo de Sanssouci foi construído pelo rei prussiano Frederico 2º em Potsdam, na Alemanha. O prédio de apenas um piso resistiu incólume à Segunda Guerra Mundial e é visitado por cerca de 350 mil pessoas ao ano.

O rei prussiano Frederico 2º mandou construir em Potsdam sua residência de verão no século 18 entre vinhedos dispostos em terraços. Seus desenhos e ideias deram vida ao castelo Sanssouci, ao Palácio Novo e a muitas outras construções reais que estão hoje entre as principais atrações de Potsdam. O corpo de Frederico está enterrado neste castelo, que era a residência favorita do rei. Os móveis e a decoração dos aposentos ainda são originais.