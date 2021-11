Castelo de Colditz ganhou notoriedade através de filmes de guerra. Durante a 2ª Guerra Mundial, Hitler mandou prender ali oficiais aliados de alto escalão.

Poucas pessoas na Alemanha conhecem Colditz. A cidade de apenas 5 mil habitantes não está localizada muito longe de Leipzig e fica às margens do rio Mulde que, às vezes, ocupa as manchetes dos jornais devido às suas enchentes. Mas em países de língua inglesa, Colditz é bastante conhecida. A prisão de Colditz era tida como segura, de fuga impossível, mas na verdade não era. O castelo ficou conhecido, sobretudo, por causa de Pat Reid, um inglês que conseguiu fugir do campo de prisioneiros por um buraco feito no porão. Sua fuga desencadeou uma verdadeira "colditzmania" na Inglaterra, uma mania que sobrevive até hoje: suas memórias foram encenadas pela Warner Brothers e a BBC fez filmes sobre o Castelo de Colditz.