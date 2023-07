Casos de violência doméstica aumentam na Alemanha

O número de casos de violência doméstica registrados na Alemanha em 2022 teve um crescimento expressivo em comparação com o ano anterior, revelou um balanço das autoridades do país nesta terça-feira (11/07). Segundo o Departamento Federal de Investigações (BKA), a agência federal de investigações do governo da Alemanha, o número de vítimas cresceu 8,5% em relação 2021, para um total de 240.547, ou 659 novos casos por dia.

Embora o número de crimes denunciados à polícia tenha mostrado um aumento quase contínuo nos últimos cinco anos, as autoridades dizem que muitos crimes não são denunciados por medo ou vergonha por parte das vítimas.

Cerca de dois terços dos casos em 2022 envolveram parceiros íntimos, com essa fatia registrando um aumento de 9,1%, com 157.818 casos do tipo. Cerca de 80% das vítimas eram mulheres e cerca de 78% dos perpetradores eram homens. Em 40% dos casos, o abuso foi cometido por um ex-companheiro, enquanto 60% envolveram o atual.

Lesões corporais e homicídios

Em outros casos de violência doméstica, as vítimas eram crianças. Em 37% dos casos, as vítimas foram filhos ou netos do perpetrador e outros 18% envolveram outros parentes, como sobrinhas ou sobrinhos.

Cerca de metade das agressões tiveram como resultado lesões físicas, com cerca de 12% constituindo lesões corporais graves. Cerca de 5% das agressões envolveram casos de abuso sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com o balanço, o país registrou 702 vítimas de homicídio ou tentativa de homicídio em casos de violência doméstica, sendo 248 do sexo masculino e 454 do sexo feminino. Destes, 239 morreram (58 homens e 181 mulheres). No total, 133 mulheres e 19 homens foram mortos por seus parceiros ou ex-companheiros em 2022.

Reações

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, apresentou os números mais recentes em uma coletiva ao lado da ministra da Família, Lisa Paus, e do chefe do BKA, Holger Münch. A ministra Faeser afirmou que as vítimas devem ser encorajadas a denunciar casos de violência.

"A violência doméstica faz parte da vida cotidiana na Alemanha. Ninguém deve deixar as pessoas afetadas sozinhas. A violência doméstica não é um assunto privado, mas um problema sério em todos os grupos sociais. A violência não começa apenas com espancamentos ou abuso, mas também com perseguição e terror psicológico. Queremos fortalecer as vítimas e incentivá-las a denunciar os crimes”, disse Faeser. "Esta é a única maneira para que mais criminosos sejam responsabilizados criminalmente. Temos que ajudar a quebrar o silêncio."

Já a ministra Paus acrescentou que é importante que as vítimas de abuso possam encontrar locais seguros de refúgio e mecanismos de aconselhamento, independentemente de onde morem na Alemanha.

jps/bl (DW, ots)