Caso de brasileiras presas na Alemanha é filme de terror

Duas mulheres planejam uma viagem de férias para a Europa e acabam presas por mais de um mês em uma penitenciária alemã depois que as etiquetas de suas malas são trocadas. A história das goianas Kátyna Baía e Jeanne Paolini se parece com a sinopse de um filme de terror claustrofóbico. Mas, para desespero delas, de suas famílias e de todos nós que nos preocupamos com as duas (e também tememos que o mesmo aconteça com a gente), é vida real. E ainda não acabou.

Isso porque o terror vivido pelo casal de Goiânia tem outro elemento que torna tudo mais angustiante e difícil de ser solucionado: a burocracia alemã.

Explico: em entrevista à DW, a advogada do caso, Luna Provazio de Almeida, disse que Justiça Alemã já havia recebido no dia 5 de abril (quando houve uma audiência do caso) parte das provas enviadas pela Polícia Federal brasileira e acreditava que as duas eram inocentes, mas condicionou a soltura das brasileiras à análise INTEGRAL dos documentos. E mais: eles exigiram que esse material fosse enviado pelo Ministério da Justiça do Brasil e do Itamaraty. Se não, não valia. Segundo o Secretário Nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, essas provas foram enviadas no dia 6 de abril.

Essa "enrolação burocrática" é revoltante, mas não surpreende a mim e a ninguém que more na Alemanha. Isso porque essa história de falar "esse documento não vale, precisamos de um emitido em outro lugar" é uma rotina da burocracia alemã, uma das partes mais temidas da vida de todos nós.

"A Justiça deve estar esperando que eles mandem um papel com o carimbo certo", comentou revoltado meu marido, que convive com a burocracia alemã há mais de 50 anos.

Terra da burocracia e das cartas

Sim. Essa é a terra da burocracia e das cartas (de papel mesmo, tipo antigamente). Para viver aqui, é preciso ter pastas cheias de documentos que algum "Amt" (os escritórios do governo) podem solicitar para provar que pagamos impostos, moramos onde moramos, estamos vivos, etc. E essa burocracia muitas vezes passa por cima da empatia e dos sentimentos.

"Se o juiz disse que elas são inocentes, elas não poderiam ser liberadas para um hotel?", pergunta um conhecido no Twitter. Concordo, mas isso só seria possível se a burocracia alemã conhecesse a compaixão, o que não costuma ser o caso. As brasileiras não são as únicas vítimas desse sistema. De forma alguma.

Mas claro, a burocracia germânica não é a única culpada pelo pesadelo vivido pelas turistas. É inaceitável que funcionários terceirizados do aeroporto de Guarulhos fizessem parte de um esquema criminoso e que o local não seja corretamente fiscalizado. Tudo é revoltante nesse caso.

Medo de ser a próxima vítima

E também apavorante. Desde que o pesadelo das duas se tornou público, ouço muita gente em pânico, com medo de ser vítima de algo parecido. Ir parar na "salinha" de um aeroporto e ser interrogado por policiais estrangeiros é um medo antigo dos viajantes (já aconteceu comigo e não recomendo). Mas não acho que seja o caso de adotar medidas tão radicais e se privar de uma viagem.

Não vou me mudar da Alemanha por medo da burocracia, assim como não vou deixar de viajar para o Brasil para visitar a minha família com medo de que minha mala seja trocada.

Segundo dados do IBGE, em 2021 foram realizadas cerca de 12 milhões de viagens por brasileiros (isso em um ano de pandemia, em anos "normais" o número chega a 20 milhões). Quantas dessas pessoas foram parar na prisão porque tiveram a mala trocada?

Esse argumento é o mesmo que uso para lidar com meu eterno medo eterno de avião. Muitas vezes, em turbulências na zona intertropical, uma área que costuma ter precipitações (quem tem medo de avião estuda o tema), lembro do avião da Air France que caiu na região em 2009. Nessas horas, mesmo com meu medo teimando em ser irracional, lembro que centenas de aviões fazem a rota todos os dias e só um caiu, há quase 15 anos. Geralmente ajuda.

Além de tentar vencer nossos medos, temos que cobrar as autoridades para que esse tipo de coisa não se repita, claro. Agora, no caso de tentar mudar a burocracia alemã, confesso, não tenho muitas esperanças.

