Carta de suicídio de Baudelaire é vendida por quase 1 milhão de reais

Uma carta escrita pelo poeta francês Charles Baudelaire anunciando que iria se matar foi leiloada neste domingo (04/11) na França por 234 mil euros (equivalente a cerca de 986 mil reais), um valor três vezes maior que o lance inicial, informou a casa de leilões Osenat.

O documento, escrito à mão e datado de 30 de junho de 1845, foi endereçado à amante do poeta, Jeanne Duval. Baudelaire, com então 24 anos, tentou cometer suicídio com um golpe de faca, mas sobreviveu aos ferimentos. Ele só morreria 22 anos depois, de sífilis, aos 46 anos.

"Quando você receber esta carta, estarei morto", escreve o francês, antes de relatar os motivos que o levaram a tentar tirar a própria vida. "Me mato porque não posso mais viver, ou suportar o fardo de dormir e ter de acordar novamente."

Baudelaire também declara na carta seu amor a Duval, uma atriz e dançarina nascida no Haiti que seria musa inspiradora de vários poemas publicados em seu livro As flores do mal.

Problemas familiares, críticas literárias, falta de dinheiro e problemas com álcool foram apontados como motivos que teriam levado Baudelaire a tentar se matar ainda na juventude.

O poeta estava atormentado pelas críticas publicadas pela imprensa às suas obras, conforme demonstram alguns recortes de jornal sobre os quais o francês escreveu comentários, que também foram leiloados neste domingo.

A casa de leilões em Fontainebleau, ao sul de Paris, colocou à venda uma série de documentos, entre eles outros manuscritos de Baudelaire, cartas que o poeta recebeu de Eugène Delacroix, Victor Hugo e Édouard Manet e um poema que ele enviou a seu editor Auguste Poulet-Malassis.

A carta de suicídio, ponto alto do leilão, foi arrematada por um colecionador que não teve seu nome divulgado. O item havia sido estimado entre 60 mil e 80 mil euros antes da venda – o mais caro entre os itens leiloados neste domingo.

EK/afp/efe/ots

