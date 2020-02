Carro avança contra pessoas em desfile de Carnaval na Alemanha

Um carro avançou contra a multidão durante um desfile de Carnaval na cidade de Volkmarsen, no estado alemão de Hessen, nesta segunda-feira (24/02) e deixou vários feridos, informou a polícia local.

Segundo as autoridades do estado, o motorista foi detido. Um grande contingente de policiais está no local do incidente em Volkmarsen, cerca de 280 quilômetros a sudoeste de Berlim.

"Há dezenas de feridos, entre eles alguns gravemente e, infelizmente, também crianças", disse o porta-voz policial Henning Hinn a jornalistas. Segundo ele, alguns correm risco de morte.

À reportagem da DW, a polícia confirmou que há pelo menos 30 pessoas feridas, e disse que, por enquanto, não comentará sobre possíveis motivações ou intenções do motorista. O órgão ainda negou relatos de que teria dito que o motorista avançou contra a multidão intencionalmente.

Segundo a agência de notícias DPA, um porta-voz teria afirmado que a polícia está "presumindo que foi um ato intencional", embora não tenha encontrado indicações de uma ação com motivação política.

Enquanto isso, a Secretaria do Interior do estado de Hessen afirmou que um ataque politicamente motivado não pode ser descartado.

Mais cedo, agências de notícias citaram um porta-voz da polícia afirmando: "Se foi uma emergência médica, uma falha técnica [no veículo] ou – no pior dos casos – intencional, infelizmente não podemos dizer."

A polícia pediu à população que não espalhe "relatos não confirmados" sobre o incidente

O motorista será interrogado. Enquanto isso, as autoridades pediram à população que não espalhe "relatos não confirmados" sobre o caso.

Imagens do local mostram uma Mercedes prata com placa da Alemanha parada sobre uma calçada e com o pisca-alerta ligado, já após o incidente.

Volkmarsen é uma pequena cidade no distrito de Waldeck-Frankenberg, com cerca de 6.800 habitantes. Fica a cerca de 30 quilômetros de Kassel.

Este artigo está sendo constantemente atualizado.

