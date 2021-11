A atriz americana Carrie Fisher foi a eterna princesa Leia de "Guerra nas Estrelas".

Fisher estreou no cinema em 1975, ao lado do ator Warren Beatty na comédia romântica Shampoo. Ela também apareceu em filmes como Os Irmãos Cara-de-Pau (1980), Hannah e suas irmãs (1986), Austin Powers (1987), Harry e Sally - feitos um para o outro (1989), Pânico 3 (2000) e As Panteras (2003). Mas se tornou famosa nos anos 1970, no auge da popularidade da série Guerra nas Estrelas (Star Wars), na qual interpretou a princesa Leia Organa.