Foliões pegos em flagrante em festa de Carnaval clandestina

[Vídeo] Uma força-tarefa da polícia interditou festa de Carnaval ilegal na noite desta terça-feira (16/02) no Rio de Janeiro. Os foliões chegaram a pagar até 300 dólares para entrar na festa secreta. O Rio está em alerta vermelho com a crise do coronavírus, mas centenas de pessoas se reúnem em áreas populares ao redor da cidade todos os dias, incluindo as praias.