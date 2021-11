Em 10 de fevereiro de 1823, aconteceu o primeiro desfile de carnaval em Colônia. A cidade lutava para resgatar a tradição proibida pela França após a anexação da margem esquerda do Reno.

O Carnaval de Colônia é um agito de multidões e movimenta milhões de euros. Quando, em pleno inverno, se ouve o "grito de guerra" Kölle Alaaf! (Viva Colônia!, no dialeto local) pelas ruas da cidade, é sinal de que começou a "quinta estação do ano". O início da temporada já acontece no dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, e vai até a Quarta-Feira de Cinzas.