Carla Bleiker

Um dos focos do trabalho de Carla é a política dos EUA. De 2019 a 2020, ela cobriu de Washington a campanha pré-eleitoral e a eleição à Casa Branca.



Carla cresceu no norte da Alemanha, mas considera os Estados Unidos como seu segundo lar. A jornalista fez intercâmbio na zona rural de Wisconsin e cursou um semestre do bacharelado na Universidade Estadual de Washington (WSU). Mais tarde, estudou na Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, em Nova York.

Em 2013, Carla entrou para a DW como freelancer, onde inicialmente cobriu principalmente questões políticas e sociais alemãs antes de se tornar parte da editoria de ciência. Ela gosta particularmente de fazer reportagens em campo – por exemplo, sobre tecnologias inovadoras do primeiro estúdio de cinema virtual da Europa, em Babelsberg.

Em 2019, juntou-se à equipe da DW em Washington, onde focou em política, cobrindo o clima nas ruas e rincões do país antes da histórica eleição presidencial de 2020. Carla acompanhou histórias como a do cotidiano de moradores de uma reserva indígena e a dura rotina de trabalhadores da construção civil. Também assistiu de perto à multidão eufórica que comemorava em 7 de novembro de 2020 a vitória de Joe Biden.

Desde 2023, Carla integra a equipe da dw.com, em Bonn, onde é responsável pelo planejamento e coordenação do conteúdo junto com colegas de outros departamentos.