Emigrado para os EUA, Carl Laemmle foi um pioneiro que deixou sua marca no sistema de estúdios de cinema. O fundador do Universal Studios também salvou centenas de judeus do Holocausto.

Carl Laemmle começou uma empresa de cinema em Nova York em 1910. Mas se tornou famoso com o lendário Universal Studios, que montou dois anos depois na Costa Oeste, em Los Angeles. Leammle rapidamente se tornou um dos homens mais poderosos no ainda jovem sistema de estúdios de Hollywood. O imigrante alemão entendeu rapidamente as peculiaridades dos americanos e a história do país.