O programa de cultura da DW Brasil mostra toda a diversidade cultural da Europa. A cada semana, apresentamos a cultura do século 21: uma janela aberta para as novas tendências do mundo artístico.

Nossos repórteres percorrem a Europa em busca de música, cinema, pintura, literatura, artes plásticas, arquitetura. Todo o espectro da cultura contemporânea você encontra no Camarote.21. E a Alemanha, como centro criativo e pulsante no coração da Europa, prova que tem muito mais a oferecer do que conhecidos estereótipos como a Oktoberfest e as sinfonias de Beethoven.