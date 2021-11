A boa imagem do Brasil no exterior – e, com ela, a aceitação da cachaça pelos paladares estrangeiros – é considerada um dos principais motivos para o chamado "boom da caipirinha".

Não apenas cerveja tem regado as festas na Alemanha. O país é o maior importador de cachaça do Brasil. Desde os anos 1990, o coquetel está entre os mais conhecidos no país europeu. Enquanto a caipirinha é feita no Brasil com açúcar refinado, na Alemanha a "caipi" (como é apelidada) leva açúcar mascavo.