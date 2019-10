Cúpula do PSL é avisada de que Bolsonaro quer sair do partido, diz jornal

Membros da cúpula do PSL foram informados nesta quarta-feira (09/10) de que o presidente Jair Bolsonaro está decidido a sair do partido, informa a Folha de S. Paulo.

Segundo o jornal, pessoas próximas ao presidente disseram a integrantes do PSL que a decisão já estava tomada e que esta ficou mais difícil de ser contornada após a declaração do presidente da sigla, Luciano Bivar, ao blog da Andréia Sadi, no G1, de que Bolsonaro "já está afastado" da legenda.

Na entrevista, o comandante da sigla reagiu a uma declaração do presidente nesta terça, que disse a um apoiador, na saída do Palácio da Alvorada: "Esqueça o PSL”.

Com a declaração, Bolsonaro tornou pública sua insatisfação com a sigla com que se elegeu presidente.

Na ocasião, o presidente cochichou a recomendação a um jovem que se apresentou a ele como pré-candidato pelo partido no Recife, terra de Bivar. O rapaz gravou um vídeo abraçado a Bolsonaro, dizendo "Eu, Bolsonaro e Bivar juntos por um novo Recife”. Logo em seguida, Bolsonaro pediu que ele não divulgasse a gravação, afirmando que "Bivar está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido”. Em seguida, o rapaz fez uma nova gravação: "Viva o Recife, eu e Bolsonaro”.

“A fala dele (Bolsonaro) foi terminal, ele já está afastado. Não disse para esquecer o partido? Está esquecido”, comentou Bivar, assegurando que uma eventual saída de Bolsonaro "não muda nada" na relação do partido com o governo. "Seguiremos apoiando medidas fundamentais", acrescentou. "Ele pode levar tudo do partido, só não pode levar a dignidade, o sentimento liberal que temos e o compromisso com o combate à corrupção."

MD/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter