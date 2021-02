Cães farejadores podem detectar coronavírus com 94% de precisão

As principais raças alemãs de cães

Weimeraner

Ele surgiu na corte do grão-duque Karl August de Saxe-Weimar-Eisenach, em Weimar, no leste da Alemanha, no início do século 19. Há duas classificações: pelo curto e longo. O Weimaraner é um cachorro versátil e carinhoso, usado especialmente na caça, devido ao ótimo olfato. Ele também pode ser adestrado para uso em terapias.