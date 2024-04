Câmara dos EUA aprova US$ 61 bilhões em ajuda à Ucrânia

Após meses de bloqueio dos republicanos e de intensos apelos de Kiev, a Câmara dos Representantes dos Estado Unidos aprovou neste sábado (20/04) um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares para sua defesa dos invasores russos.

O projeto aprovado com o respaldo de republicanos e democratas é resultado de meses de negociações e pressões de aliados dos EUA. Foram 311 votos bipartidários a favor e 112 contra, em uma sessão em que os democratas aplaudiram e levaram bandeiras ucranianas.

O pacote segue agora para aprovação no Senado, o que deve ocorrer na terça-feira e é dado como certo, já que os democratas detém a maioria apertada na casa. O presidente Joe Biden já afirmou que assinará o projeto assim que ele for aprovado pelo Senado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, comemorou a notícias e disse que a ajuda "salvará milhares e milhares de vidas".

"Esperamos que (os) projetos de lei sejam apoiados no Senado e enviados à mesa do presidente [Joe] Biden. Obrigado, América!", disse.

O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, também saudou a notícia.

"A Ucrânia está utilizando as armas fornecidas pelos Aliados da Otan para destruir as capacidades de combate russas. Isto torna todos nós mais seguros, na Europa e na América do Norte", escreveu Stoltenberg na rede social X.

Também na sessão deste sábado, a Câmara dos Representantes aprovou um pacote de 26 bilhões de dólares para Israel, incluindo 9,1 bilhões em ajuda humanitária, e 8,12 bilhões de dólares para a defesa do Indo-Pacífico, em especial de Taiwan.

Esta notícia está sendo atualizada.