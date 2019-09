Câmara aprova recompensa para produtores por preservação ambiental

Amazônia em estado de emergência

Fumaça chega a regiões distantes

Em 19 de agosto, a fumaça das queimadas chegou até São Paulo, contribuindo para o fenômeno que transformou o dia em noite na cidade. A nuvem de fumaça atraiu a atenção do Brasil e do mundo para a situação na Amazônia. Essa fumaça também foi percebida no Peru e recentemente no Uruguai.