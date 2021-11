Burgo Marksburg

O castelo de Marksburg fica em Braubach, às margens do Rio Reno, no estado da Renânia-Palatinado, e é Patrimônio Mundial da UNESCO.

A característica especial deste burgo é sua preservação completa como fortificação medieval. Localizado entre as cidades de Bingen e Koblenz, na Renânia-Palatinado, o Marksburg foi construído no século 12. É o único castelo medieval do Médio Reno que nunca foi destruído. Na Alemanha existem as expressões Burg (fortaleza com muralha, geralmente construída numa elevação junto a um rio) e Schloss (castelo, edificação monumental, com arquitetura artística, não necessariamente em local de difícil acesso).