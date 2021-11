Conheça Plovdiv, Capital Europeia da Cultura de 2019

Juntamente com a cidade italiana de Matera, Plovdiv, na Bulgária, ostenta o título de Capital Europeia da Cultura de 2019. A cidade, que é a segunda maior do país, apresenta uma vasta programação cultural sob o lema "together" (juntos) - uma homenagem à diversidade.