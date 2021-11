Buhari, Muhammadu

O ex-ditador Muhammadu Buhari foi eleito o novo presidente da Nigéria. Espera-se que o político muçulmano possa pacificar o norte do país, que há anos vem sofrendo com a violência do Boko Haram.

Ao lado de Merkel em Berlim, Muhammadu Buhari causou polêmica ao rebater críticas da esposa, Aisha Buhari, sobre sua liderança e afirmou que "o lugar dela é na cozinha", e não na política. Buhari foi repreendido nas redes socias, e porta-voz disse que declaração não passou de senso de humor. Merkel, que já havia elogiado os esforços da Nigéria na luta contra o terrorismo internacional e feito votos para a intensificação da cooperação bilateral, se conteve com um sorriso sem graça, enquanto o presidente discursava sobre o papel que, na sua visão, a primeira-dama deve desempenhar.